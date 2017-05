West Wekker: Horrordate uit Team West meldt zich en Leidse Haarlemmerstraat gaat op de schop

Foto: Omroep West

REGIO - Goedemorgen! Op deze zonnige Hemelvaartsdag hebben we het belangrijkste nieuws even voor je op een rijtje gezet. Een 30-jarige vrouw uit Rijswijk heeft zich woensdag bij de politie gemeld nadat ze dinsdagavond was te zien in het opsporingsprogramma Team West. De 'femme fatale' wordt verdacht van oplichting. En de Leidse Haarlemmerstraat gaat op de schop.

1. 'Femme fatale' uit Team West meldt zich

De Rijswijkse vrouw die wordt verdacht van oplichting tijdens een date in Rijswijk heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Ze zou een 30-jarige man honderden euro's afhandig hebben gemaakt.







2. Leidse Haarlemmerstraat op de schop

De gemeente Leiden begint maandag aan de herinrichting van de Haarlemmerstraat. De winkelstraat krijgt nieuwe klinkers, straatlantaarns en bloembakken. Ook de Lange Mare krijgt een opknapbeurt. De werkzaamheden duren tot eind november.



3. Vijf plekken om verkoeling te zoeken met het mooie weer

Half Nederland is vrij vanwege Hemelvaart. Dus reden genoeg om naar buiten te gaan. We hebben vijf plekken waar je goed van de zon en zoet water kan genieten op een rijtje gezet.



4. Rijnsburger misbruikte eigen kinderen: 'Ik had de duivel in mijn hoofd'

Een Rijnsburger (27) die vorig jaar kinderporno maakte van zijn eigen kinderen (1 en 4) werd in de nacht van 23 op 24 augustus gearresteerd na een tip van een Amerikaanse FBI-undercoveragent. Het OM eiste woensdag drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.



5. Wethouder: Problemen Zuiderparkbad Den Haag door verharding maatschappij

Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) ziet de problemen in het Zuiderparkbad in Den Haag als een gevolg van de verharding van de samenleving. 'Helaas komt dat ook de zwembaden binnen terwijl dat plekken moeten zijn waar je graag naartoe gaat. Wangedrag pakken we daarom aan', zegt hij.







