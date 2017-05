Twee auto's uitgebrand bij Hovenpassage in Delft

DELFT - In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee auto's aan de Poptahof Zuid in Delft door brand verwoest. De auto's stonden naast elkaar geparkeerd in de buurt van de Hovenpassage. De auto's zijn flink beschadigd door de brand.

De afgelopen tijd waren er meerdere autobranden in Delft. Op 14 mei was het raak op de Waterloop en op het Herfstpad , dat is 200 meter van elkaar.Half april april vloog een auto in brand op de Laan van Lekkerkerk in Delft. En een nacht later werd op de Van Kinschotstraat ter hoogte van de Van der Dussenweg in Delft een auto in brand gestoken . De twee auto's zijn mogelijk gebruikt bij de dodelijke schietpartij op Tweede Paasdag aan de Sylvain Poonsstraat in Den Haag. Daarbij kwam de 39-jarige Farid uit Houten om het leven.Of de autobranden van afgelopen nacht zijn aangestoken is nog onbekend, de politie doet onderzoek.