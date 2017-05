Motorrijder gewond bij botsing op Oude Herenweg in Alphen

Botsing tussen auto en motor (Foto: Media TV)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een botsing tussen een auto en een motor op de Oude Herenweg in Alphen aan den Rijn is een motorrijder gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, het is niet bekend hoe het met hem gaat.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De rotonde zou zijn afgesloten voor onderzoek.