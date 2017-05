Twaalf huizen ontruimd na brand in Linnaeusstraat Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - In de Linnaeusstraat in Den Haag zijn twaalf huizen ontruimd na een brand. Die ontstond in de benedenwoning, achterin het huis, en sloeg daarna over naar de bovenburen. Er zijn geen gewonden gevallen. De brand is inmiddels onder controle.

Vanwege alle rook moesten de andere buren hun huis tijdelijk uit. De brandweer controleert die huizen nu op rook en koolmonoxide. Als alles in orde is mogen de buren weer naar huis.



De uitgebrande huizen zijn behoorlijk beschadigd. De oorzaak van de brand is nog onbekend.