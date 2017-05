Tattookillers voor de rechter voor moordzaak Hoek van Holland

DEN HAAG - Drie mannen die bekend staan als de tattookillers staan volgende week donderdag voor de rechter. Ze worden verdacht van de moord op de 30-jarige Onno Kuut uit Enschede. Zijn lichaam werd op 25 maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland.

De Schiedamse broers Cor en Brian P. en Jeroen S. hebben op hun rug een tatoeage van grote Chinese tekens, vandaar de naam tattookillers. De drie zijn in 2012 veroordeeld tot 12 jaar cel voor de moord op een Amsterdamse crimineel.Voor de moord op Kuut werden ze een paar maanden later aangehouden in hun cel . Een vierde verdachte, Evert S., is voortvluchtig en staat op de nationale opsporingslijst.Cor en Brian P. zouden ook betrokken zijn bij de liquidatie van de criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor, bij pannenkoekenboerderij De Hooiberg in Leiderdorp, langs de A4. Dat was in februari 2009.Enkele weken later werd het lichaam van Onno Kuut gevonden. Hij was gemarteld, gestoken en zijn keel was doorgesneden. Tijdens sectie bleek dat Kuut ook de opvallende tatoeage had.Het gaat 1 juni om een pro formazitting, de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.