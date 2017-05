Tong Tong Fair hult Malieveld Den Haag in Indonesische sferen

DEN HAAG - Op het Malieveld in Den Haag is donderdag de 58ste editie van de Tong Tong Fair van start gegaan. Tijdens het grootste Indische evenement van de wereld ontmoeten Oost en West elkaar. Met vanzelfsprekend heel veel lekker eten, een Pasar Malam en muziek.

Naar schatting twee miljoen Nederlanders hebben Indonesische roots. Jaarlijks zijn zo'n ruim honderdduizend hiervan aanwezig op het evenement. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meesten komen voor het Indonesische eten of de marktkraampjes.Maar er is natuurlijk veel meer te zien en te beleven. Elke dag zijn er concerten, lezingen en tentoonstellingen. En als je binnenkomt, is er een speciale fotoplek met op de achtergrond een karakterstieke voorgevel van een huis in typisch Indonesische stijl, zodat je je heel even op Java waant.