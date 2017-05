'Marktplaats meest genoemd als bron van oplichting'

Website van Marktplaats - Archief

DEN HAAG - Van de ruim vierduizend mensen die hebben meegedaan aan een onderzoek van Omroep West en de NOS over online oplichting geeft ruim tien procent uit onze regio aan wel eens opgelicht te zijn. Vooral Marktplaats wordt het meest genoemd als bron van oplichting.

Bedragen waarvoor mensen zijn opgelicht variëren van 20 euro tot zelfs een geval waarbij een Hagenaar van 6300 euro is bestolen. 'Er stond een exclusieve versterker te koop op een Italiaanse website voor een lage, maar niet ongeloofwaardig lage prijs. Ik heb toen het geld overgemaakt, maar de versterker is niet geleverd. De verkoper maakte gebruik van gekopieerde advertentiefoto's en een gestolen kopie paspoort en verzekeringspapieren, zo bleek achteraf. Naar de politie geweest, maar die neemt geen actie omdat ze er geen tijd voor hebben'.



Een groot aantal gedupeerden geeft op de enquête aan dat ze denken dat de politie te weinig doet. Van de deelnemers die aangifte hebben gedaan heeft, op één iemand na, geen goed woord over de manier waarop de politie omgaat met dit onderwerp. Of men krijgt te horen dat de politie geen tijd heeft voor een onderzoek naar de oplichting of er wordt helemaal niet meer gereageerd op de aangifte.



Aangifte doen



Toch zegt de politie dat alle aangiftes van internetoplichting grondig worden bekeken op aanknopingspunten voor verder onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of een bankrekeningnummer, IP-adres, of e-mailadres naar een verdachte wijst of dat er misschien sprake is van meerdere aangiftes die met elkaar te maken hebben. Zo’n cluster van aangiftes kan wijzen op grootschalige oplichting. Met het Openbaar Ministerie wordt besproken welke zaken in aanmerking komen voor verder onderzoek. Er komen zoveel meldingen binnen dat niet in alle gevallen een opsporingsonderzoek kan worden gestart.



Op de vraag of er achteraf aanwijzingen waren waarbij mogelijk sprake was van oplichting of fraude, kregen we als reacties: 'Ja, achteraf gezien waren het de kleine dingen. Zoals de zachte prijs en zijn drang om per se via dezelfde bank te willen betalen', zegt een jongen uit Zoetermeer die samen met zijn broertje had gespaard voor een PlayStation 4.



Te vertrouwen of niet



Een andere dame uit Zoetermeer zag de signalen ook net te laat: 'De website zag er professioneel uit, er waren allerlei adres- en bedrijfsgegevens bekend, er waren webwinkel keurmerken en de website werd vermeld op kieskeurig.nl. Maar, de telefoon was net een tientje goedkoper dan elders. Wanneer ik het rekeningnummer had gecontroleerd op de site van de politie, had ik kunnen zien dat deze onbetrouwbaar was.'



Het is lastig om de ultieme tip tegen internetoplichting te geven. Toch zijn er een aantal dingen waar je op kunt letten volgens de gedupeerden zelf. 'Google op waarschuwingen en informatie over de verkoper' en 'als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo' of 'Als je via marktplaats iets koopt ga naar de verkoper toe en of betaal via PayPal'.