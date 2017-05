West Wekker: Grote stroomstoring op boulevard Scheveningen en Tong Tong Fair van start

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is weer aftellen naar het weekend. Voor een goed begin van de dag hebben wij het belangrijkste nieuws op een rij gezet. Dit is de West Wekker!

In Katwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag elf woningen ontruimd na een brand. Omdat er veel rook in de portiek hing, zijn bewoners door de brandweer met een zogenoemd 'vluchtmasker' naar buiten gebracht.Op de boulevard van Scheveningen was donderdagavond de stroom uitgevallen. De cafés en restaurants en de Palace Promenade zaten zonder stroom, maar ook omliggende woningen en appartementen.Rond 21.00 uur deed alles het weer.Op het Malieveld in Den Haag is donderdag de Tong Tong Fair van start gegaan. Tijdens het grootste Indische evenement van de wereld ontmoeten Oost en West elkaar. Met vanzelfsprekend heel veel lekker eten, een Pasar Malam en muziek.De politie heeft donderdagavond in Hoek van Holland tien mensen aangehouden na een vechtpartij bij de opening van het strandseizoen in de badplaats. Ook zijn er bezoekers onwel geworden die door ambulancepersoneel verzorgd moesten worden.Het is zonovergoten zomerweer met maximaal 26 of 27 graden. Aan zee kan een verkoelend zeewindje opsteken, verder waait er een zwakke tot matige noordoostenwind.