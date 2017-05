Chaos op Scheveningen door stroomstoring boulevard

Scheveningen zonder stroom (foto: Robin Middeldorp) Het is wachten op stroom op Scheveningen (foto: Robin Middeldorp)

DEN HAAG - Op de boulevard van Scheveningen is donderdagavond de stroom uitgevallen. De cafés en restaurants en de Palace Promenade zitten zonder stroom, maar ook omliggende woningen en appartementen.

Volgens Stedin is het stroom tussen het Zwarte Pad en het Circustheater uitgevallen. Hierdoor zijn zo'n 958 klanten getroffen. De netbeheerder is onderweg om het probleem op te lossen.



Op het moment van de storing is het druk op Scheveningen. 'We kunnen helemaal niets meer,het is chaos. Mensen lopen weg en anderen blijven nog wel zitten. Ik heb net gehoord dat de storing nog wel drie uur gaat duren. We blijven nog wel open en wachten gewoon tot de stroom weer terug komt', zegt de eigenaar van café en restaurant Big Bell.