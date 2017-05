Warm weer, veel drank en duizenden mensen; opening strandseizoen Hoek van Holland loopt verkeerd af

Vechtpartijen na afloop strandfeest (foto: Joey Bremer/ MediaTV.nl)

WESTLAND - De politie heeft donderdagavond in Hoek van Holland tien personen aangehouden na vechtpartijen bij de opening van het strandseizoen in de badplaats. Ook zijn er bezoekers onwel geworden die door ambulancepersoneel verzorgd moesten worden.

Vanuit het Westland zijn donderdagavond de sirenes te horen die aanrijden. Het zijn ambulances en de politie. Ze zijn onderweg naar Hoek van Holland om strandgangers in Hoek van Holland bij te staan.



In de badplaats wordt op Hemelvaartsdag de opening van het strandseizoen gevierd. Tijdens dat feest worden altijd tienduizenden mensen verwacht. Aan het einde van de dag is het pas misgegaan in de badplaats.



Warm weer en teveel drank



'De uitloop van het festival met zoveel mensen zorgt ervoor dat de politie moet optreden. Er waren wat vechtpartijen en daarvoor hebben we tien mensen aangehouden. Ook reden ambulances aan omdat bezoekers onwel werden', zegt een politiewoordvoerder.



Het warme weer en teveel alcohol is een combinatie die in dit geval niet goed is samengegaan.