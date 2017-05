Woningen ontruimd na brand in Katwijk

Foto: Christian Onderwater Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink

KATWIJK - Aan de Helmbergweg in Katwijk zijn vannacht elf woningen ontruimd na een brand. Bewoners zijn door de brandweer met een zogenoemd 'vluchtmasker' naar buiten gebracht. Dat was nodig omdat er veel rook in de portiek hing.

Het vuur ontstond aan twee motorfietsen die voor het gebouw geparkeerd stonden en sloeg over naar de flat. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle.



Er werd een aantal ambulances opgeroepen om bewoners die toch rook hadden ingeademd te kunnen behandelen. Hoe het vuur is ontstaan is nog onbekend.