Fietser zwaargewond bij ongeluk met auto in 's-Gravenzande

(Foto: Regio15)

'S-GRAVENZANDE - Bij een ongeval op de Sand-Ambachtstraat in 's-Gravenzande is donderdagavond een fietser zwaargewond geraakt, meldt nieuwssite Regio15. De fietser kwam tegen de voorruit van een auto aan. De automobilist is door de politie aangehouden.

Het slachtoffer kwam met een paar anderen vanuit de Van der Geeststraat. Toen ze bij de Sand-Ambachtstraat wilden oversteken, werd een van de fietsers aangereden door een auto. Volgens getuigen reed de auto met flinke snelheid door de straat heen.



De fietser kwam bij de botsing tegen de voorruit van de auto aan. Op foto's is te zien dat de ruit is gebarsten en ook het dak van de auto is beschadigd. Het slachtoffer werd na het ongeluk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt een onderzoek gedaan naar het ongeval.