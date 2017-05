Mooi weer bij Golden Ten in Delft

Foto: Facebook Golden Tenloop

DEN HAAG - De dertigste editie van de Golden Ten Loop in Delft was volgens de organistie een succes. Het weer was goed, misschien zelfs wel wat te warm. De 10 kilometer werd bij de mannen gewonnen door Michael Megos in 33.48 minuten. Bij de vrouwen was Carla Ophorst de snelste. Zij liep de 10 in 39.38 minuten.

De traditionele hardloopwedstrijd in Delft kent verschillende afstanden. Aan de kinderloop van 1 kilometer kunnen 600 kids meedoen. Pippa Chadwick won bij de meisjes en Taco Vrolijk uit Delft kwam als eerste jongen over de meet.



Wie wat ouder is loopt de 2,5 km. Ook hier won bij de meiden een Chadwick, namelijk Hebe in 9.49. Bij de jongens was Maxwell Bayer de snelste. Hij finishte in 9.15 minuten.



De vijf kilometer



Langeafstandsloper Mike Teekens van Haag Atletiek was de snelste op de 5 kilometer. De Ethiopische atlete Fanos Tekle was de snelste vrouw op de 5.



'Wat hebben we een topevenement achter de rug', schrijft de organisatie op Facebook. 'Prachtig weer, enthousiast publiek, sportieve lopers op alle afstanden, geweldige vrijwilligers en een fijne werkgroep'.