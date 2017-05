IN BEELD: Brand in woning Katwijk

Foto: Marc Wonnink Foto: Marc Wonnink (Foto: Maikel Coomans) (Foto: Maikel Coomans) (Foto: Maikel Coomans) (Foto: Maikel Coomans) (Foto: Maikel Coomans) Foto: Christian Onderwater

KATWIJK - In de Langeveldstraat in Katwijk zijn in de nacht van donderdag op vrijdag elf woningen ontruimd na een brand. Het vuur begon bij twee motorfietsen en sloeg over naar de flat. Op foto's is een uitslaande brand te zien.





Er werd een aantal ambulances opgeroepen om bewoners die toch rook hadden ingeademd te behandelen. Er wordt rekening gehouden met brandstichting.