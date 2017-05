Populariteit Eeuwige Roem Top 100 in de lift

Eeuwige Roem Top 100

DEN HAAG - Met nog een week te gaan voor de stembus van de Eeuwige Roem Top 100 sluit, is er al meer gestemd dan in totaal in 2016. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 1000 stemmen binnen. Nu staat de teller op bijna 1300 en er kan nog ongeveer een week lang worden gestemd.





De keuzelijst komt voort uit het spel Eeuwige Roem, dat gespeeld wordt in het programma Aan de Bak van presentator Patrick van Houten. Kandidaten bepalen elke werkdag welke platen eeuwige roem verdienen door kanshebbers te nomineren of weg te stemmen.



Stemmen



Vorig jaar stond Procol Harum op nummer 1 met A whiter shade of pale.



Stemmen op de Eeuwige Roem Top 100 kan nog tot vrijdag 2 juni 12.00 uur. De lijst wordt op Tweede Pinksterdag tussen 9.00 en 19.00 uur uitgezonden op Radio West.



