'Selectiecriteria Universiteit Leiden deugen niet'

LEIDEN - De selectie van nieuwe studenten bij de Universiteit Leiden is in strijd met de wet. Ook andere universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen gaan de fout in bij de zogenoemde decentrale selectie. Dat stellen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) vrijdag op basis van eigen onderzoek.

Het kabinet heeft besloten dat de loting voor studies met een beperkt aantal plaatsen vanaf komend studiejaar wordt afgeschaft. Scholen bepalen dan zelf hoe ze de studenten selecteren, maar ze mogen niet alleen naar de cijfers van een leerling kijken. Door niet meer te selecteren op basis van loting, moeten studenten op de juiste plek terechtkomen.



Maar het LSR en het ISO concluderen nu dat een aantal universiteiten toch alleen naar de cijfers kijkt en geen rekening houdt met iemands motivatie of persoonlijkheid.



'Meld je als je bent afgewezen'



'Het is verplicht dat aspirant-studenten op basis van verschillende criteria geselecteerd worden. We roepen studenten die onterecht afgewezen zijn op om zich bij ons te melden', zegt de voorzitter van het LSR.



Volgens de voorzitter van het ISO is het kwalijk dat universiteiten op deze manier de decentrale selectie misbruiken. 'Universiteiten krijgen vrijheid om het selectieproces te organiseren, maar het beleid van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) schept duidelijke grenzen en vereisten.'



De Universiteit Leiden heeft nog niet gereageerd.