FC Lisse ondanks achterstand vol goede moed: ‘De nederlaag heeft niks met ons gedaan’

LISSE - De opdracht voor FC Lisse is aankomend weekend duidelijk: winnen van Harkemase Boys. Doet de club dat na negentig minuten met één doelpunt verschil, dan volgt er een verlenging om een winnaar aan te wijzen. Wint de ploeg van Robbert de Ruiter met twee doelpunten verschil, dan pakt het een ticket voor de tweede divisie.

De eenvoudige telling heeft te maken met de regels van de KNVB. Die schrijven voor dat bij promotie naar de tweede divisie de Europese regels (uitdoelpunt telt dubbel) niet van toepassing zijn. Afgelopen dinsdag verloor Lisse in eigen huis met 2-1.'Dat is appels met peren vergelijken. Toen was er sprake van een ander FC Lisse en een ander Harkema. Zij zaten in een slechte tijd, wij in een goede. Daarna hebben zij de tweede periode gewonnen en zelfvertrouwen opgedaan. In principe moeten we ze kunnen hebben. Het is een stugge ploeg. Het is geen bijzondere ploeg individueel, maar het collectief is goed.''Dat is moeilijk in te schatten. Gaan zij er vol op om een doelpunt te maken of proberen ze het dicht te houden en wachten zij op de omschakeling. Ik zie het nog wel zitten. Het is één doelpunt verschil. Dat moet kunnen. Zeker gezien het feit dat er geen Europese telling is.''Ik kan niet beschikken over Thierry Monteny en Brian van der Werff. Dat zijn normaal gesproken natuurlijk basisspelers.''Als wij rendement pakken, gaan wij door. Van de eerste kansen moet er gewoon één in. Dat geeft zelfvertrouwen. De nederlaag heeft niks met ons gedaan. Wij waren de betere ploeg. Maar het blijft voetbal. Kijk naar Ajax tegen Manchester United. Een verdwaald schot en een corner die goed valt. Daar wint Manchester een finale op. Het wordt morgen een close-finish.'Het duel tussen Harkemase Boys en FC Lisse is zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. Op omroepwest.nl is de wedstrijd ook live te zien.