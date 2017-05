Meldingen kinderlokker bij basisscholen blijken vals

VOORSCHOTEN - De meldingen die de politie afgelopen week kreeg, over een kinderlokker die actief zou zijn bij basisscholen in Voorschoten, bleken niet te kloppen. 'Wij kunnen u melden dat er nooit kinderen benaderd zijn', schrijft de politie Leiden Zuid vrijdag op Facebook.

Volgens mediapartner Unity was er onrust ontstaan in een groepsapp van een van de basisscholen in het dorp nadat een kind benaderd was door een man. Het kind ging niet mee met de man, maar vertelde het verhaal aan zijn ouders die vervolgens de politie waarschuwden.



De politie schrijft dat het verhaal door veel mensen gedeeld is. Ook zijn er bij de meldingen kentekens genoemd. Maar het verhaal over de kinderlokker klopt dus niet, volgens de politie.







