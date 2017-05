Uitgezwommen? Dit moet je doen met het water uit je opblaasbare zwembad

DEN HAAG - Met dit prachtige weer is het weer lekker poedelen in zelfopgebouwde zwembadjes in de tuin. Ze zijn er in alle soorten en maten. Van minibadjes die je met de mond kunt opblazen, tot meters lange en brede baden waar je ongeveer een week voor nodig hebt om er überhaupt een laagje water in te krijgen. Maar wat doe je met het water uit het zwembad als de 'poedelfun' voorbij is?

‘Euh … als het gewoon leidingwater is, kun je het in je tuin laten weglopen’, zegt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dan gaat het doorgaans om opblaasbare badjes waar vooral kleine kinderen zich kostelijk in vermaken.



Lastiger wordt het als er een reinigingsinstallatie in het bad zit. Zo’n apparaat kost een paar tientjes en met chloortabletten of andere schoonmaakspul hou je je zwembadwater keurig veilig en schoon. Maar chloor is giftig. Mag dat water wel de tuin of het riool in?



Chloor



Water met chloor mag in ieder geval niet zomaar in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat betekent dus dat je het niet in je tuin mag kieperen.



Het is niet alleen uiterst ongezond voor je planten en je gras, maar ook voor de vissen en andere beesten in de sloot verderop.



Riool





In het riool dan maar? Op zich een optie, ware het niet dat er tegenwoordig vaak wordt gewerkt met een zogenoemd ‘gescheiden rioolstelsel’. Dat betekent dat schoon water zoals regen, via de put in de weg direct wordt geloosd in sloten, vaarten en riviertjes. Als je daar je chloorbad inkiepert veroorzaak je dus een serieus milieuprobleem.



Let dus op dat je het in het goede riool weggooit. Wie wil weten of er een gescheiden rioolstelsel voor de deur ligt moet even de gemeente bellen.



Einde van de zomer



Overigens valt de hoeveelheid water dat nu al uit zwembadjes wordt gedumpt waarschijnlijk wel mee, denkt de woordvoerder van het hoogheemraadschap. ‘Zo’n zwembad met een reinigingsinstallatie blijft wat langer staan dan een paar dagen. Meestal tot het einde van de zomer.’



De woordvoerder geeft ook nog een technisch lesje: 'De werkzame stof in zwemwater is natriumhypochloriet. Dat is onschadelijk voor het milieu in een concentratie van 0,0003 mg/l. De maximale hoeveelheid in zwemwater is echter 5 mg/l, meestal ligt het gehalte tussen de 0.5 en 1.5 mg/l. In ieder geval echt heel erg veel te hoog voor de tuin of de normale put.



Notoire badplasser



Je moet trouwens zelf ook oppassen met dat spul, want - zo waarschuwt de woordvoerder: natriumhypochloriet reageert op ureum, zeg maar urine. Dus als je in je zwembad plast kan zich chloorgas vormen en daar krijg je rooie ogen van in het zwembad.



Voor wie nu lekker zorgeloos wil genieten van een plons in de tuin en zich pas later zorgen maakt over het kwijtraken van al dat water: aan het einde van de zomer zijn de regels hetzelfde als nu.



