Quick Boys haalt verloren zoon Yordi Teijsse terug

KATWIJK - Quick Boys heeft haar selectie versterkt met Yordi Teijsse. De spits komt na een mislukt avontuur in het buitenland terug naar de Katwijkse club waar een seizoen geleden vertrok als clubtopscorer.

Teijsse maakte vorige zomer de overstap naar het Schotse Dundee FC . Hij speelde negen wedstrijden in het shirt van Dundee, maar scoorde daarin niet. In de winterstop werd hij verhuurd aan het Duitse Wuppertaler SV . Voor die club speelde hij twaalf wedstrijden en scoorde hij twee keer.De 24-jarige aanvaller scoorde in zijn laatste seizoen als speler van Quick Boys dertig doelpunten. Daarmee had hij een groot aandeel in de Katwijkse titel.