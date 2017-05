Rode rattenslang gevonden in woonwijk; politie zoekt eigenaar

Foto: Facebook / Politie Gouda

GOUDA - In een tuin in de Goudse wijk Kort Haarlem is een rode rattenslang gevonden. De politie is op zoek naar de eigenaren van het beest.





Een andere slang veroorzaakte donderdag ook opschudding. Volgens



De slang had een koel hoekje opgezocht in een tuin en liet zich redelijk makkelijk pakken. De politie Gouda heeft het dier meegenomen naar het bureau, waarna hij is opgevangen door de dierenambulance.Een andere slang veroorzaakte donderdag ook opschudding. Volgens mediapartner Unity kronkelde er een slang over de N2016 tussen Leiden en Katwijk.