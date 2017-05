Leerlingen staken: wij willen vrij vandaag

DEN HAAG - Leerlingen van het Dalton in Den Haag zijn vrijdagochtend na de pauze niet meer de klas ingegaan. Ze staakten omdat ze naar school moeten, terwijl andere scholen allemaal dicht zijn de dag na Hemelvaart. Met effect: ze mogen om 12.30 uur naar huis.

'Wij zijn de enigen in Den Haag die vandaag naar school moeten', verklaart leerling Zoë Yung (16). Volgens de vierdeklasser hadden zo'n tweehonderd leerlingen zich op het grasveld bij de Aronskelkweg verzameld.De leerlingen zijn na de pauze niet meer terug naar de les gegaan. In WhatsAppgroepen werd daartoe opgeroepen. 'Wij willen vrij vandaag', zegt Zoë.Het staken heeft geholpen. 'We hebben een compromis met de stakingsleiders bereikt', zegt rector Hans Luyendijk. De leerlingen mogen na het vierde uur, om 12.30 uur, naar huis. 'Dat werd met gejuich ontvangen.'De rector had een simpele verklaring waarom er deze vrijdag wel gewoon lessen waren ingepland. 'We houden ons aan de onderwijstijdenwet. De leerlingen hebben al twee weken meivakantie gehad en er zijn geen vrije dagen meer over.'Is hij toch voor de argumenten van de leerlingen gezwicht? 'Met een half hart. Ik hou me graag aan de afspraken, maar soms moet je wat water bij de wijn doen.'