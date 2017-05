Films kijken met je voeten in het zand: geen kaartje meer te krijgen

Foto: Pathe @ The Beach Foto: Pathe @ The Beach

DEN HAAG - Het warme weer trekt deze dagen veel mensen naar het strand; voor een drankje in de zon, een verfrissende duik of om een film te kijken met de voeten in het zand. Sinds afgelopen woensdag is het The Hague Beach Stadium omgetoverd tot een strandbioscoop, waar afwisselend de films Baywatch en Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge! worden vertoond. En met succes: de voorstellingen van vrijdag en zaterdag zijn inmiddels helemaal uitverkocht.





De organisatie wijdt het succes van dit jaar aan het feit dat de twee films perfect in het strandthema passen. En natuurlijk het mooie weer.



Het is het tweede jaar dat Pathé @The Beach plaatsvindt op het strand van Scheveningen. Normaal gesproken vinden vooral sportevenmenten plaats in het openlucht stadion op het strand, nu prijken de kaskrakers op een wit doek.De organisatie wijdt het succes van dit jaar aan het feit dat de twee films perfect in het strandthema passen. En natuurlijk het mooie weer.

