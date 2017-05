'Wij gaan naar Spakenburg om te winnen, niet om de voorsprong te verdedigen'

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys staat met een half been in de tweede divisie. Spakenburg werd in het eerste finaleduel van de nacompetitie met 2-1 verslagen door de Uien, waarmee de formatie van Pieter Mulders zich een prima uitgangspositie heeft verschaft. Aan Rijnsburg de taak het zaterdag in Spakenburg af te maken en te promoveren naar het hoogste niveau van Nederland.

Jeffrey Jongeneelen was dinsdag met twee goals de gevierde man aan de kant van Rijnsburgse Boys. De aanvaller steekt de laatste weken in een goede vorm. Omroep West beschouwt met hem voor op het duel in en tegen Spakenburg.‘Nee, ik heb daar niet zo snel last van. Er komt natuurlijk wel wat spanning bij kijken, maar ik heb wel vaker dit soort wedstrijden gespeeld. Ik hoop dat we met z’n allen de klus kunnen gaan klaren.’‘Iedereen heeft zijn eigen voorbereiding en dat moeten we ook gewoon zo laten. De één luistert muziek, de ander is wat drukker. Het is ook een stukje beleving naar de wedstrijd toe. Het moment dat we op het veld staan, moeten we vanaf minuut één goed voor de dag komen. Samen met wat andere jongens probeer ik dat er wel in te krijgen ja.’‘Het is een ploeg die weinig vertrouwen heeft. Dat hebben we een beetje kunnen zien, maar ze hebben ook zeker kwaliteiten. Dinsdag speelden zij een beetje op de counter en lieten wij hen aan de bal. Uiteindelijk pakte dat voor ons goed uit. Wij gaan daar met een goed gevoel naartoe.’‘De druk ligt volledig bij Spakenburg. Zij moeten het spel gaan maken en moeten winnen. Eén goal is genoeg voor verlenging. Wij zullen scherp moeten blijven en gaan daar niet heen om een voorsprong te verdedigen. Wij willen winnen en zullen effectief moeten zijn voor het doel. Zoveel kansen zullen we niet gaan krijgen. Dan gaat het erom wie ze afmaakt.’‘Het zijn allemaal jonge ventjes en voor ons als voetballers is dat leuk. De laatste weken ondersteunen ze ons prima. Met onze sportieve prestaties geven we ze wel wat terug denk ik.'‘Ja, het is een leuke competitie. Ook met de ploegen die er waarschijnlijk bij gaan komen. Je wilt altijd het hoogst haalbare bereiken. Ik kijk er wel naar uit. Ik kom m’n oude ploeg Katwijk dan ook weer tegen. Daar heb ik nog een goede band mee, dus dat is leuk. Maar goed, we moeten niet teveel op de zaken vooruit gaan lopen. Dat is vaak gevaarlijk.’‘Maar als we het halen, gaan we er zeker wel een drankje op drinken.’Het duel tussen Spakenburg en Rijnsburgse Boys is zaterdagmiddag live te volgen via 89.3 Radio West. Op omroepwest.nl is de wedstrijd ook live te zien.