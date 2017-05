Familie 'weggeblazen' van dakterras door ventilatoren

Foto: Fred van der Ende (via WOS)

'S-GRAVENZANDE - Lekker op het dakterras zitten zat er op de zonovergoten Hemelvaartsdag voor een familie uit 's-Gravenzande niet in. Ze werden namelijk weggeblazen door ventilatoren van het pas geopende winkelcentrum Hart van 's-Gravenzande, meldt mediapartner WOS.

De ventilatoren zijn zo gemaakt dat ze automatisch aan gaan bij brandmeldingen. Alleen was er helemaal geen brand. Toch zijn de ventilatoren al vier keer aangegaan.



De familie baalt ervan. Onder meer een partytent is kapotgeblazen door de kracht van de ventilatoren. Ook leveren de apparaten veel geluidsoverlast op.



Sabotage



Een woordvoerder van projectontwikkelaar BPD laat weten dat mogelijk het brandalarm is afgegaan door sabotage. Ze betreuren de situatie, zeker omdat het ook relatief lang heeft geduurd (een paar uur) voordat de situatie over was. 'We zullen ervoor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt', aldus de woordvoerder.



Deur doormidden zagen



Brandweerlieden hebben de ventilatoren uiteindelijk uitgekregen, maar moesten wel eerst een deur in tweeën zagen om bij de alarminstallatie te komen. De sleutel van de deur was namelijk onvindbaar en een slotenmaker kreeg de deur ook niet open.



Of de ventilatoren überhaupt wel 'slim' geplaatst zijn, kon de woordvoerder desgevraagd niet zeggen. Maandag gaat BPD verder aan de slag met het probleem.



