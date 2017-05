Vervolgen 'tuig van de richel' Zuiderparkbad blijkt moeilijk

DEN HAAG - Het blijkt lastig om jongeren te vervolgen die zich hebben misdragen in het Zuiderparkbad in Den Haag. In slechts twee van de 48 incidenten waarvan daar melding is gemaakt, kwam het daadwerkelijk tot een veroordeling door een rechter. Dat blijkt uit een uitsplitsing door het Openbaar Ministerie van cijfers die de verantwoordelijk wethouder, Rabin Baldewsingh, (PvdA) woensdag aan de gemeenteraad van Den Haag stuurde.

De cijfers werden openbaar gemaakt nadat personeel van het zwembad geklaagd had in een anonieme brief. 'Tuig van de richel' zou het zwemplezier van de bezoekers ernstig verzieken, schreven ze. De wethouder verwierp in eerste instantie de klachten in de brief. In totaal kreeg de politie 48 meldingen , die werden gedaan over een periode van 2015 tot en met eind april 2017, kwamen er zeven bij het Openbaar Ministerie terecht. Vijf van die zaken werden vervolgens geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Dat betekent dat het niet tot een rechtszaak is gekomen.De twee zaken die wel voor de rechter kwamen leidden allebei tot een veroordeling en een straf. Het ging in deze gevallen om een diefstal van een mobiele telefoon en een onzedelijke betasting.De andere 41 incidenten kwamen niet bij het Openbaar Ministerie terecht, laat een woordvoerder weten. Die werden op een andere manier afgehandeld. Dertien keer kwam het niet tot een zaak omdat er geen verdachte in beeld was. Het gaat dan vaak om diefstallen, volgens het OM.12 keer werd er een zwembadverbod uitgedeeld, vijf keer volgde een gesprek met de politie. Terwijl in vijf andere zaken er alleen melding gemaakt werd, maar geen aangifte gedaan.Twee mensen werden weggestuurd uit het zwembad. Voor twee anderen werd melding gedaan bij zorginstanties, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg. Voor één incident werd een boete uitgedeeld. Een andere overtreder werd naar Bureau HALT gestuurd.Wethouder Baldewsingh ziet de problemen in het zwembad als een gevolg van de verharding in de maatschappij. Hij besloot naar aanleiding van de incidenten een pasjessysteem in te voeren voor alle gemeentelijke zwembaden. Wanneer iemand zich misdraagt kan een zwembadverbod opgelegd worden, met een maximale duur van vijf jaar.