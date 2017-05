Honden ontsnappen tijdens uitlaten en veroorzaken file op A12

De politie wist de honden uiteindelijk te vangen. Hond Moos was ontsnapt tijdens het uitlaten en ging vervolgens achter een jachthond aan.Moos' baasje, Sandra Tunker, kreeg 'een kleine hartverzakking toen de hondenuitlaatservice belde om het te vertellen'. 'Heeel blij dat het goed is afgelopen!', reageert ze. Ondanks alle consternatie gaat het goed met Moos. 'Hij ligt nu lekker te slapen.'Omdat de politie de honden probeerde te vangen, was één rijstrook tijdelijk afgesloten. Het is niet bekend hoe het met de andere hond gaat.