Sander van de Pavert van Lucky TV te gast in Studio Haagsche Bluf op Radio West

DEN HAAG - Sander van de Pavert, de maker van het populaire Lucky TV, is deze vrijdag te gast in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Tussen 18.00 en 19.00 uur rijdt hij mee op tramlijn 9, waarvandaan het programma wordt uitgezonden. Luisteraars kunnen nu al vragen indienen voor de tv-maker.

Hagenaar Van de Pavert verzorgt al jarenlang humoristische filmpjes aan het eind van het VARA-programma De Wereld Draait Door. Zijn bekendste parodie is die op Koning Willem-Alexander , die Van de Pavert als 'Willie' met een plat Haags accent laat praten.In april van dit jaar werd er een theaterversie van Lucky TV gepresenteerd in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen. Die was zo'n succes dat er in juli nog vijf voorstellingen volgen.In Studio Haagsche Bluf vertelt Van de Pavert vrijdagmiddag onder andere over zijn theatershow. Heb je een brandende vraag die onze presentator Tjeerd Spoor aan hem moet stellen? Mail dan naar online@omroepwest.nl.