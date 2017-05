Kroatische Tomljanovic eerste tegenstander Bertens op Roland Garros

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens treft in de eerste ronde van Roland Garros een op papier niet al te zware tegenstander. De Nederlandse, vorig jaar halve finaliste op het grandslamtoernooi van Parijs, werd vrijdag tijdens de loting gekoppeld aan de Kroatische Ajla Tomljanovic, de nummer 309 op de wereldranglijst. Bertens is de nummer negentien van de wereld en in Parijs als achttiende geplaatst.

De Duitse nummer één van de wereld, Angelique Kerber, opent het Franse Open tegen de Russin Ekaterina Makarova. De Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza neemt het op tegen de Italiaanse Francesca Schiavone, winnares van het graveltoernooi in 2010.Robin Haase lootte op het oog redelijk gunstig voor zijn eerste partij. De Haagse prof, 46e op de mondiale ranking, staat bij de mannen tegenover de Australiër Alex de Minaur, de nummer 234 van de wereld. De Minaur is pas achttien jaar en geldt als groot talent. Mocht Haase winnen, dan is mogelijk topfavoriet Rafael Nadal zijn opponent in de tweede ronde. De Spaanse negenvoudig winnaar treft in de eerste ronde de Fransman Benoît Paire.De Servische titelverdediger Novak Djokovic tennist in de eerste ronde tegen de Spanjaard Marcel Granollers. Andy Murray, de Schotse aanvoerder van de wereldranglijst, speelt in zijn eerste partij tegen de Rus Andrej Koeznetsov.Haase is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi bij de mannen. Bij de vrouwen wist Richèl Hogenkamp zich vrijdag via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi bij de vrouwen. Zij hoort later vrijdag tegen wie ze het moet opnemen. Arantxa Rus en Quirine Lemoine spelen nog tegen elkaar voor een derde Nederlandse plek in het hoofdschema.Opmerkelijke naam in het speelschema van de vrouwen is die van Petra Kvitova. De Tsjechische was sinds december uit de roulatie nadat ze bij een overval in haar huis met een mes was gestoken in haar linkerhand. De tweevoudig winnares van Wimbledon lijkt in Parijs al haar rentree te maken. Bij de loting stond haar naam ingevuld in het schema. Ze is als vijftiende geplaatste en treft in de eerste ronde de Amerikaanse Julia Boserup.