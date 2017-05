Rabobank Schoonhoven afgezet om 'mogelijk explosief' in pinautomaat

Onderzoek bij pinautomaat | Foto: AS Media Hulpdiensten in Schoonhoven | Foto: Omroep West Explosievenrobot ingezet in Schoonhoven | Foto: Omroep West

SCHOONHOVEN - Een gebied rondom een kantoor van de Rabobank aan het Lopikerplein in Schoonhoven is vrijdagmiddag afgezet vanwege de vondst van 'een mogelijk explosief' in een pinautomaat, dat meldt de politie.





Op foto's is te zien dat explosievenexperts van politie en Defensie onderzoek doen bij een automaat aan de buitenkant van het bankgebouw. Daarbij wordt een explosievenrobot ingezet.



Ook de brandweer is uit voorzorg opgeroepen, laat een woordvoerder weten.

