Beroving tijdens feest voor 50-jarig jubileum Zeeman

ALPHEN AAN DEN RIJN - Twee verkeersregelaars zijn donderdagavond op De Schans in Alphen aan den Rijn van hun tassen met persoonlijke eigendommen beroofd. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. De verkeersregelaars waren aan het werk bij een groot personeelsfeest van winkelketen Zeeman.

Getuigen hadden gezien dat twee jongemannen tassen in de buurt van het NS-station hadden weggegooid.De politie heeft de twee, die zich hadden gemengd tussen de feestgangers van Zeeman, aangehouden. Het gaat om twee 20-jarigen uit Gorinchem, aldus Studio Alphen Winkelketen Zeeman vierde donderdag zijn vijftigjarig jubileum met een groot feest op het hoofdkantoor in Alphen. Onder anderen Broederliefde, MAAN, Xander de Buisonje en Karin Bloemen kwamen optreden.De NS had zelfs een speciale trein laten rijden waar bezoekers mee van en naar Alphen reden. Ook was het fietspad langs de Prins Bernhardlaan afgesloten en alleen toegankelijk voor voetgangers van het Zeemanfeest.Uit handen van burgemeester Liesbeth Spies kreeg de familie Zeeman de erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn uitgereikt.