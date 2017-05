Maandenlang niet parkeren op station Sassenheim

SASSENHEIM - Het parkeerterrein naast station Sassenheim gaat vier maanden dicht. Dit is nodig voor de bouw van een nieuw parkeerdek.

Van juli tot en met oktober is het parkeerterrein afgesloten. Er worden 240 extra gratis parkeerplaatsen gebouwd.Reizigers wordt gevraagd via een ander station te reizen of om met de fiets of bus naar het station te komen. Wie toch met de auto komt, kan op het parkeerterrein bij zwembad Wasbeek parkeren.In 2015 was het station uitgegroeid tot zo'n 3500 reizigers per dag. Daarom besloot de gemeenteraad destijds dat er extra parkeerplekken moesten komen. Deze komen bovenop de 280 plaatsen. Vanaf begin november is er plek voor 520 auto's.Eerder werden al twintig nieuwe parkeerplaatsen aangelegd om zo het wildparkeren tegen te gaan.