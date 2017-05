Eindexamenklassen eerder terug van reis na aanslag Manchester

De leerlingen vertrokken maandagavond naar Londen De bus kwam in de nacht van woensdag op donderdag weer terug in Den Haag

DEN HAAG - Leerlingen van twee eindexamenklassen van het Maris College in Den Haag zijn deze week eerder teruggekomen van hun Londenreis uit angst om slachtoffer te worden van terreur. De circa zestig scholieren van de middelbare scholen Maris Waldeck en Maris Bohemen kwamen woensdag thuis, twee dagen eerder dan gepland. De Londenreis van aanstaande maandag is afgelast.

Het besluit om eerder terug te gaan, werd genomen na de aanslag in Manchester. Bij die zelfmoordaanslag - na een concert van zangeres Ariana Grande in de Manchester Arena - vielen maandagavond voor zover nu bekend 22 doden en 64 gewonden.



De leerlingen waren toen net onderweg naar Londen. 'We besloten het aanvankelijk aan te kijken', zegt algemeen directeur Cees de Groot.



Hoogste dreigingsniveau



Maar toen de Britse premier het dreigingsniveau opschroefde naar het hoogste niveau en ouders bezorgd waren, heeft de schooldirectie besloten de klassen terug te halen naar Nederland. 'Je bent als school wel verantwoordelijk voor zestig leerlingen en ook, veelal jonge, leerkrachten. Je wilt de ouders wel onder ogen durven te komen.'



'Pijnlijke besluiten', aldus De Groot van het Maris College. Na intensief overleg besloot de school ze dus toch vervroegd terug te halen. 'Alles bij elkaar vonden we het woensdag te gevaarlijk worden, je zoekt per slot van rekening juist de gevaarlijke, toeristische plekken op.'



Annuleringen



De plotselinge annuleringen kosten wel een klap geld. 'Nieuwe tickets, ouders die soms een deel van de reissom terugvragen en je bent er niet voor verzekerd, zolang er geen negatief reisadvies is afgekondigd.'



De directie heeft er goed over nagedacht voordat ze de leerlingen terugriepen. 'Toen we voor de keus stonden, had ik net een gesprek met andere schooldirecteuren in het overlegorgaan voortgezet onderwijs in Haaglanden', zegt De Groot. 'We konden het daar aan elkaar toetsen. In Londen blijven, werd over het algemeen als te risicovol beschouwd.'



Tweede Londenreis afgelast



Inmiddels is de Londenreis van de vestiging Houtrust - van aanstaande maandag - afgelast. Over de reis die de leerlingen van Maris-Bohemen vanaf woensdag gaan maken, wordt maandag een besluit genomen. 'We worden niet geregeerd door angst, toch beïnvloedt het ons wel, jazeker.'



'Je wilt je leerlingen dit soort reizen niet ontnemen. En of je dan alleen nog maar naar de Ardennen kunt gaan, naar minder kwetsbare plekken… We zullen het per situatie moeten bekijken.'



Wel of niet op excursie?



Helemaal stoppen met leerlingenreizen is volgens de directeur te rigoureus. 'En je weet het niet, hè. Toen onze ouderraad eens voorstelde naar minder gevaarlijke plekken te gaan, werd Nice geopperd. Dat was twee weken voordat daar een aanslag plaatsvond.'



Of ook andere scholen in onze regio consequenties hebben getrokken uit de terreurdreiging in Groot-Brittannië is niet bekend.