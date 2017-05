Ook Rijnsburgse Boys promoveert naar de tweede divisie

RIJNSBURG - Ook Rijnsburgse Boys speelt volgend seizoen in de tweede divisie. De voetbalploeg van Pieter Mulders dwong zaterdagmiddag promotie af door te winnen van Spakenburg. In het vissersdorp werd het 2-3 en dat was na de 2-1 overwinning van dinsdag meer dan voldoende om te promoveren.

De intenties van de Spakenburgers waren vanaf minuut één duidelijk: ze wilden hoe dan ook scoren. Rijnsburgse Boys kende een nerveus begin en kwam in de beginfase goed weg. Roderick Gielisse voorkwam tweemaal een tegendoelpunt door redding te brengen op de doellijn.Spakenburg was de ploeg die het meeste aan de bal was, maar tot echte grote kansen kwamen de 'Blauwen' niet. Ook Rijnsburgse Boys stichtte nauwelijks gevaar, maar was daarentegen wel dodelijk effectief. Vijf minuten voor rust was het oud-Spakenburg-speler Joel Tillema die de meegereisde Rijnsburg-supporters liet juichen. De eerste de beste kans werd meteen omgezet tot een goal.De eerste helft was allerminst spectaculair, maar na rust kwam daar verandering in. Via Philip Ties kwamen de Spakenburgers langszij en Niels Buijtenhuis zette de thuisploeg zelfs op voorsprong. Rijnsburg wankelde en Spakenburg rook bloed. Met deze tussenstand waren de 'Blauwen' namelijk zeker van nog een jaar tweede divisie.De spanning was enorm op de Westmaat. Aan beide kanten waren de spelers op en het leek ernaar uit te zien dat Spakenburg zou gaan winnen. Maar het liep anders. Jeffrey Jongeneelen, de man in vorm bij Rijnsburg, tekende tien minuten voor tijd voor de 2-2 binnen en schoot zijn ploeg daarmee naar de tweede divisie. Met de 2-3 maakte Jongeneelen het definitief af.0-1 Tillema, 1-1 Ties, 1-2 Buijtenhuis, 2-2 Jongeneelen, 2-3 Jongeneelen