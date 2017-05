FC Lisse buigt achterstand om en promoveert naar tweede divisie

LISSE - Het is FC Lisse gelukt te promoveren naar de tweede divisie, het derde voetbalniveau van Nederland. De formatie van trainer Robbert de Ruiter legde zaterdagmiddag Harkemase Boys met 1-4 over de knie en poetste daarmee de dinsdag opgelopen 1-2 achterstand weg.

De opdracht in Friesland was duidelijk voor FC Lisse: winnen van Harkemase Boys. De Lissenaren hadden het moeilijk. Het worstelde, kwam al vroeg twee keer heel goed weg, maar was wel de gelukkige ploeg die op voorsprong kwam.Uit het niets was het Boyd Stevens na een half uur die vanaf een meter of dertig de bal op de pantoffel nam en zo achter doelman Erik Jansema wist te werken. Met deze tussenstand was FC Lisse zeker van een verlenging: 0-1.Waar Harkemase Boys in de eerste helft de nodige kansen om zeep wist te helpen, ging het daar na de rust vrolijk mee door. De bal wilde er maar niet in. Lisse had geen moeite om de kansen om te zetten in doelpunten, want na een uur was het Rowdy van der Putten die Lisse op 0-2 zette.Met deze tussenstand was FC Lisse zeker van promotie, maar het moest wel de voorsprong zien te verdedigen. Dertig bloedstollende minuten volgden en daarin wist Harkema via Klaas Schotanus op 1-2 te komen. Het duel lag weer volledig open, maar Murat Önal en Van der Putten schoten FC Lisse vlak voor tijd alsnog naar de tweede divisie.0-1 Stevens, 0-2 Van der Putten, 1-2 Schotanus, 1-3 Onal, 1-4 Van der Putten