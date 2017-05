Gelijkspel Ter Leede - ODIN '59, volgende week beslissing in strijd om ticket derde divisie

Ter Leede - ODIN '59 (Foto: OrangePictures)

SASSENHEIM - Het gaat aankomen op de laatste speeldag of Ter Leede wel of niet promoveert naar de derde divisie. Alles is nog mogelijjk, na het 1-1 gelijkspel tegen ODIN '59 zaterdag. Winst betekent promoveren, een gelijkspel betekent verlenging (uitdoelpunten tellen niet dubbel) en verlies betekent hoofdklasser blijven.

Tegen de derdedivisionist uit Heemskerk kwam Ter Leede op achterstand. De Sassenheimers rechtten de rug en maakten na rust de gelijkmaker. Die stand bleef op het scorebord staan.



Volgend seizoen spelen Katwijk, VVSB, FC Lisse en Rijnsburgse Boys in de tweede divisie. Ter Leede wil zich bij Quick Boys en Scheveningen voegen in de zaterdag-derde divisie. In de zondag-derde divisie spelen Westlandia en HBS. Zondag kan Quick uit Den Haag promoveren naar de zondag-derde divisie.



Scoreverloop Ter Leede - ODIN '59 1-1 (0-1): 0-1 Hardenberg, 1-1 De Kruijs



