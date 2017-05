OVERZICHT: Deze clubs spelen volgend seizoen in de tweede divisie

REGIO - De laatste wedstrijden om de plaatsen in de tweede divisie zijn gespeeld en dus is bekend welke clubs er volgend seizoen in deze competitie gaan spelen. Een overzicht van de achttien clubs, waarvan vier uit onze regio.

Waar dit seizoen alleen Katwijk en VVSB uit onze regio in de tweede divisie uitkwamen, zijn dat er volgend voetbaljaargang met FC Lisse en Rijnsburgse Boys twee meer geworden. Beide ploegen promoveerden via de nacompetitie van de derde divisie naar de tweede divisie.IJsselmeervogels en De Dijk, kampioenen van de derde divisie zaterdag en zondag, zijn ook nieuw in de competitie. Achilles '29 is uit de Jupiler League naar de tweede divisie gedegradeerd.Clubs in de tweede divisie:De indeling van de derde divisie wordt volgende week zaterdag pas bekend. Dan staan daar de laatste duels in de nacompetitie op het programma. Uit onze regio zullen daar volgend seizoen sowieso Scheveningen en Quick Boys in spelen.