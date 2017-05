Kaagbaan weer open; extra geluidsoverlast voorbij

Foto: John van der Tol

GOUDA - De extra geluidshinder door overvliegende vliegtuigen in Bodegraven, Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn en Gouda is voorbij. De Kaagbaan op Schiphol is vrijdagmiddag weer opengegaan.





Tot 15 juni zullen nog wel gedurende tien nachten werkzaamheden plaatsvinden. De baan is voorzien van nieuw asfalt met een speciale antislip-toplaag. Verder zijn de 1500 lampen van de baanverlichting vervangen door een energiezuinig systeem en is 130 kilometer aan nieuwe kabels gelegd.



