Esmee (9) wil met kinderfeestje auto's wassen om geld op te halen voor Warchild

Kom jij ook op mijn feestje?

DEN HAAG - Esmee Davids uit Zoetermeer wordt binnenkort 10 jaar. Om dit te vieren geeft ze een wel heel bijzonder kinderfeestje!

Esmee gaat op haar kinderfeestje namelijk keihard aan de slag om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel: War Child. Dit doet ze door samen met haar vriendjes en vriendinnetjes zoveel mogelijk auto's te wassen. Daarnaast verkopen ze koffie, thee, cupcakes en andere lekkernijen en ook dat geld gaat natuurlijk naar War Child. Esmee heeft heel Zoetermeer opgetrommeld om haar te helpen met haar actie, maar ze kan nog wat extra handjes gebruiken.



Zo is Esmee op zoek naar kinderen die haar en haar vriendjes en vriendinnetjes willen helpen met auto's wassen. Ook is ze op zoek naar mensen die hun auto wel willen laten wasen voor het goede doel. Er worden ook lekkernijen verkocht, dus kan jij goed bakken en wil jij jouw baksels wel verkopen voor het goede doel? Meld je aan! Natuurlijk is Esmee ook heel blij met donaties.



Esmee zet zich woensdag 31 mei in voor War Child tussen 13:00 - 17:00 uur in de Gaardedreef en de Bananengaarde in Zoetermeer.



Wil jij helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden