Geen gratis boeken, maar houdbare levensmiddelen in Little Free Pantry

LEIDEN - Na de Little Free Library is er nu ook de Little Free Pantry. Vrij vertaald: de Kleine Gratis Voorraadkast. Hier kun je dus niet gratis boeken ruilen, weggeven of meenemen, maar houdbare levensmiddelen. De eerste staat op het Van Riebeeckhof in Leiden.

Het principe is simpel. Wil je houdbare levensmiddelen doneren, dan kan je deze achterlaten in wat ook wel de ‘Buurtsuper’ wordt genoemd. Deze is 24 uur per dag open. En haal je er wat uit, dan hoef je daar niet voor te betalen.Initiatiefneemster is Mirjam Ravensbergen. De Leidse hoopt op deze manier een aanvulling te zijn op de voedselbank: ‘In de wijk wonen mensen met heel veel geld, maar ook met heel weinig geld. Vooral de groep die tussen wal en schip valt wat betreft voedselbank, die kunnen we hiermee helpen.’Het gaat meestal om een klein gebaar. Dus bijvoorbeeld een blik tomaten, een pak rijst of suiker, dat kun je makkelijk achterlaten. En met succes, want donderdagavond was de Little Free Pantry nog helemaal gevuld, maar vrijdagochtend helemaal leeg. Blijkbaar wordt in een behoefte voorzien.Toch zijn er nog wel wat opstartproblemen, want het is wel de bedoeling dat de Little Free Pantry weer wordt aangevuld. En of koffiemelk nou een goed idee is met deze temperaturen, valt te betwijfelen. Of de Little Free Pantry elders navolging krijgt, is nog niet duidelijk.