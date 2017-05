Heitinga geniet op eigen toernooi: 'Groeit ieder jaar'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Lekker voetballen, spelen op springkussens en een handtekening scoren van oud-international John Heitinga. Dat is het doel van de honderden kinderen die dit hemelvaartweekend meedoen aan het ARC Heitinga toernooi. Het toernooi wordt dit jaar al voor de twaalfde keer georganiseerd en is volgens de organisatie inmiddels uitgegroeid tot het grootste pupillenvoetbaltoernooi van Nederland.

Op de vele velden van ARC krioelt het donderdag, vrijdag en zaterdag van de jongens in een voetbalshirt. Overal wordt gelachen, gespeeld en maken de jonge voetballers zich druk om de uitslag van de vorige wedstrijd. De naamgever van het toernooi geniet van deze taferelen. John Heitinga: 'Ik was er donderdag, ik ben er vandaag en ik kom zaterdag ook nog even. Als je al die glimlachjes ziet op de gezichten, besef je eigenlijk hoe goed dit toernooi is.'De meest getalenteerde jongetjes spelen op het hoofdveld van ARC. Vrijdagochtend stond daar de mini-klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom die ook in het betaalde voetbal fluit. 'Elk jaar zie je het eigenlijk groeien en ook het niveau is leuk. Alle voorwaarden zijn er en als het dan ook mooi weer is, is het genieten geblazen', besluit Heitinga.