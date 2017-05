Wethouder heeft ‘goed gesprek’ met klagende statushouders uit Haagse wijk Ypenburg

Woningen statushouders Ypenburg | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Wethouder Joris Wijsmuller (HSP) heeft vrijdagmiddag een gesprek gehad met vijftien statushouders die in de Haagse wijk Ypenburg wonen. Ze protesteerden vorig week vrijdag op het stadhuis omdat ze ontevreden zijn over hun leefomstandigheden. Het is volgens een woordvoerder van het stadhuis een 'goed gesprek' geweest.





De statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfstatus, vinden dat ze in hun woningen op Ypenburg te weinig privacy hebben omdat ze met acht mensen in een woning leven . Bovendien zijn de woningen vies en liggen ze te afgelegen van het centrum van de stad.Wijsmuller heeft nogmaals de bezwaren van de vluchtelingen aangehoord en daarbij aangegeven dat hij begrijpt dat ze in een lastige positie zitten omdat de statushouders aansluiting moeten vinden in de Nederlandse maatschappij. De wethouder heeft volgens de woordvoerder aangegeven dat de gemeente probeert ze hierin te begeleiden door middel van woonbegeleiders en taalmaatjes. Maar hij heeft daarnaast benadrukt dat de vluchtelingen ook het heft in eigen hand moeten nemen en zelf medeverantwoordelijk zijn voor het vinden van een plek in de samenleving.