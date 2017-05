Haagse taalles voor vluchtelingen: ‘Taal leren is belangrijk’

Archieffoto

DEN HAAG - Meer dan 25 Haagse statushouders hebben vanmiddag een certificaat gekregen omdat ze hun taaltraject hebben afgerond. Faten Almassalkhy uit Syrië is een van hen. 'De taal leren is voor mij belangrijk, want dan kan ik praten met mijn buren en werk krijgen.'

Meer dan tien weken geleden begonnen de taallessen van Menskracht 7 van opleidingscentrum ROC Mondriaan. Het is een intensieve opleiding waar cursisten vijf dagen per week les krijgen. Inburgeraars zijn verplicht om de taalcursus te volgen.



'Er wordt gecontroleerd of de cursisten aanwezig zijn', vertelt docent Sasja Blankemeijer. Pas als ze hun toetsen goed gedaan hebben en aanwezig zijn geweest, krijgen ze een certificaat.'



Geschiedenisdocent



Faten Almassalkhy is blij dat ze de taalcursus heeft afgerond. Ze is sinds anderhalf jaar in Nederland en woont vijf maanden in Den Haag. 'Het is best lastig om Nederlands te leren', vindt ze. 'Maar het is belangrijk voor mij want ik wil aan het werk.' Ze was in Syrië geschiedenisdocent en wil dat in Nederland ook weer worden.



Ze heeft het naar haar zin in Nederland maar moet wel wennen aan de sociale omgang. 'In Syrië heb ik veel contact met mijn familie. Hier moet iedereen vaak werken en moet je afspraken maken om elkaar te zien. Dat is heel anders.'



Respect



Docent Blankemeijer is geraakt door het respect dat zij als docent krijgt. 'Er is heel veel respect van de cursisten, ook voor mij als vrouw. Dat raakt mij elke keer weer. Bovendien helpen ze elkaar ook heel goed.'



Almasslkhy hoopt met het certificaat op zak makkelijker aan werk te kunnen komen. Ik hoop op een mooie toekomst hier in Nederland.'