Vijf woningen ontruimd bij brand op Hoefkade

Veel rook kwam er vrij bij de brand. Foto Regio 15

DEN HAAG - In een woning aan de Hoefkade in Den Haag is vrijdag aan het eind van de middag brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Vijf woningen moesten worden ontruimd.





Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Twee mensen hebben rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer was de brand snel onder controle. 'Wel wordt er nog een nacontrole gedaan.' De bewoners mochten rond 18.15 uur weer terug naar hun woningen.