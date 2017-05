Mishandeling in de trein na opmerking over roken van joint

Foto: ANP

LEIDEN - In de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 mei is een persoon zwaar mishandeld in de trein tussen Amsterdam en Leiden. Dat gebeurde rond 3.00 uur in de sprinter tussen die twee plaatsen. Dat meldt de politie.

De mishandeling vond plaats nadat het slachtoffer een opmerking maakte over een man die een joint opstak in de trein. De roker maakte deel uit van een grotere groep. De politie is op zoek naar getuigen van de zware mishandeling.



Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.