Roeien op de Hofvijver voor het goede doel

DEN HAAG - Roeien voor het goede doel. Dat gebeurt er vrijdag in het centrum van Den Haag. Daar is namelijk de Hofvijver Regatta van start gegaan. Met dit evenement wordt geld ingezameld voor het Fonds Gehandicaptensport.

Iedereen kan er aan meedoen, van beginners tot leden van roeiverenigingen en van bedrijven tot politici. Tot 21.00 uur vanavond zijn er wedstrijd van 200 meter, want zolang is de Hofvijver. Voor de niet-sportievelingen is er ook aan de kade genoeg te doen. 'Er is muziek en er wordt bier gedronken, een gezellige sfeer', aldus Sander Knura die vanaf een bootje in de vijver verslag deed.