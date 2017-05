Sander van de Pavert over theatershow: 'Dit smaakt naar meer.'

DEN HAAG - 'Dit smaakt naar meer.' Dat zegt Sander van de Pavert, maker van Lucky TV, over zijn theatershow. De creatieve Hagenaar maakte een voorstelling naar aanleiding van zijn korte filmpjes, die worden uitgezonden na De Wereld Draait Door. De voorstelling is een succes. 'Het theater roept mijn naam,' zei Van de Pavert vrijdag bij Omroep West.

Tegelijk relativeert hij dat weer: 'Het is misschien te vroeg om daar nu al over na te denken.' Van de huidige voorstelling staat in juli nog een serie optredens gepland. En daarnaast is Lucky TV nog lang niet ten einde. 'Lucky TV is in principe oneindig. Zolang mijn lichaam het blijft doen denk ik dat het moet kunnen blijven bestaan. Ik heb er nog elke dag lol in.'Makkelijk gaat het niet altijd, die ene minuut televisie maken. 'Ik weet nooit van te voren wat er gaat gebeuren. Er is geen vast script. Ik begin met opbouwen en soms werkt het niet. Dan moet ik weer afbreken en opnieuw beginnen.'Van de Paverts grootste successen in Nederland zijn zonder twijfel de filmpjes waarin hij koning Willem-Alexander een plat Haags accent geeft. Maar wereldwijd scoorde hij met een filmpje waarin hij een debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump voorzag van het liefdesliedje 'The time of my life'.Leuk, die wereldwijde aandacht voor een dag, maar zo zegt Van de Pavert nu: 'Zo goed was het niet. Ik was eigenlijk boos dat het zo'n succes was. Ik dacht had ik er maar beter mijn best op gedaan. Creatief gezien was het geen hoogtepunt.'