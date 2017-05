Drugslab in Haagse woonwijk ontmanteld

DEN HAAG - In het Haagse Laakkwartier is vrijdag een drugslab ontmanteld. Na een tip viel een arrestatieteam een woning aan de Ernest Staasstraat binnen.

'Het gaat om een geplande actie', laat een woordvoerder van de politie weten. 'We zijn de boel daar nog aan het opruimen. Er is nu nog geen overzicht van de hoeveelheden die we hebben aangetroffen.'Op zolder van de woning in het Laakkwartier werden vaten gevonden met daarin stoffen die gebruikt worden bij de productie van drugs. Omstanders zeggen tegen nieuwssite Regio 15 dat er een verdachte is aangehouden, maar dit kan de politie niet bevestigen.