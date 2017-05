Reddingsbrigade redt meeuw uit zee

MONSTER - Een lifeguard van Reddingsbrigade Monster heeft vrijdag een meeuw uit zee gered. Het beestje dreef rond met een vlieger vastgedraaid aan zijn poten. Dat schrijft de Reddingsbrigade Monster op Facebook.

De vlieger is losgemaakt en de meeuw is mee naar de kant genomen. Op de wal is het draad losgeknipt en is de vogel weer vrijgelaten.