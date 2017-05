Vier autoinbrekers aangehouden in Voorburg

VOORBURG - In Voorburg zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen aangehouden nadat ze vermoedelijk in verschillende auto's hadden ingebroken.

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding van iemand die meerdere mensen bij zijn auto had zien weglopen. Toen de politie aankwam, bleek dat er bij twee auto's was ingebroken. In de buurt vonden de agenten inbraakgereedschap.De politie sluit niet uit dat er in de omgeving van de Prins Albertlaan in Voorburg in meer auto's is ingebroken.In een bericht op Facebook complimenteert de politie de melders van de inbrekers. 'Doordat zij direct 112 hebben gebeld en de signalementen/looprichtingen hebben doorgegeven, konden de collega's de verdachten snel aanhouden.'